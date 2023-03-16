Пользователь Twitter с ником KittyYukko недавно поделился новыми фотографиями последней выпущенной настольной карты GeForce RTX 4000. Данная модель, GeForce RTX 4070 Ti, ранее известная как GeForce RTX 4080 12Gb, никогда не выпускалась в эталонном дизайне. Хотя версия Founders Edition на базе AD104 так и не попала на полки магазинов, есть достаточно доказательств того, что NVIDIA всё-таки планировала её выпустить. Фотографии, которыми поделился KittyYukko, это подтверждают.
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Судя по изображениям, модель на базе AD104 была оснащена эталонным кулером с двумя вентиляторами. Дизайн очень похож на GeForce RTX 4070 Founders Edition, представленную несколько недель назад. Согласно слухам, NVIDIA в настоящее время не планирует выпускать ни одну из этих версий в качестве Founders Editions. Продаваться будут только пользовательские карты от партнёров.
GeForce RTX 4070 Ti, напомним, была выпущена ещё в январе, и вероятность того, что NVIDIA представит её версию Founders Edition сейчас, очень мала. Поэтому эти фотографии лишь подтверждают, что компания в какой-то момент работала над таким вариантом, но в итоге решила придерживаться кардинально другой стратегии.