За "Премиум" модели будут просить 799 долларов.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На сайте Moore's Law is Dead появилась информация о ценах готовящейся видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, из которой следует, что чип может оказаться дороже, чем предполагалось ранее. Пару дней назад ходили слухи, что видеокарта будет стоить значительно дороже, а обзоры будут разделены на две части: первая для эталонных моделей MSRP – 12 апреля, а вторая – для вариантов с более высокой ценой – 13 апреля.

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Согласно слухам, NVIDIA поручила своим партнёрам включить в "референсные" обзоры только те карты, цена которых не превышает 749 долларов. Это делает GeForce RTX 4070 всего на 50 долларов дешевле, чем продвинутая версия – GeForce RTX 4070 Ti. Что касается премиум-моделей, утверждается, что их стоимость может достигать 799 долларов: это полностью соответствует рекомендованной цене GeForce 4070 Ti. Если информация подтвердится, то GeForce RTX 4070 будет на 50% дороже своей предшественницы – GeForce RTX 3070.

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Инсайдеры уверены, что GeForce RTX 4070 будет оснащена кристаллом AD104-250/251, 5888 ядрами CUDA, 12Gb памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и TGP 200W. Тактовая частота карты составит 1920 МГц в базовом режиме и 2475 МГц в Boost, что даёт ей около 30 TFLOPs вычислительной мощности.