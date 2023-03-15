К сожалению, машина не появится раньше 2025 года.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В течение следующего десятилетия компания Porsche намерена перейти к бизнес-плану, который будет в большей степени ориентирован на электромобили. В то время как клиенты Porsche с нетерпением ждут появления полностью электрического Porsche Macan, который уже был обещан, генеральный директор Оливер Блюм недавно объявил на ежегодной пресс-конференции, что полностью электрическая версия популярного Porsche Cayenne также будет выпущена. Плохая новость заключается в том, что это произойдёт не раньше 2025 года. Электрический Porsche Cayenne станет четвёртым электромобилем Porsche.

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Ранее Porsche подтвердила разработку электрического Macan в 2020 году, сигнализируя о том, что другие модели, вероятно, "последуют его примеру". Блюм не раскрыл много информации о новой версии Cayenne, однако упомянул, что она будет основана на внедорожнике четвёртого поколения.

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Прошлым летом Блюм сообщил, что Porsche работает над новым электрическим внедорожником из более высокого класса, по сравнению с Macan и Cayenne. Название данной машины пока не называется. К тому времени, когда этот неизвестный внедорожник и электрическая версия Cayenne появятся на рынке, Porsche, вероятно, будет иметь в своём модельном ряду пять электромобилей.