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Cложность майнинга биткоина достигла своего исторического максимума
11 марта она составляла 43.55 Thesh.
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По данным последнего пересчёта, проведённого 11 марта, сложность майнинга биткоина достигла своего нового исторического максимума, увеличившись на 1,16% до 43,55 Thesh. Ожидается, что при следующих анализах сложность будет расти ещё более быстрыми темпами.

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Предыдущий рекорд сложности майнинга биткоина был установлен 25 февраля, когда значения достигли 43,05 Thesh. Прогнозируемая сложность после следующего пересчёта составляла тогда всего 43,08 Thesh, но фактический результат превзошел все ожидания. Сложность майнинга биткоина, напомним, пересчитывается каждые 2016 блоков (примерно каждые две недели) и увеличивается по мере роста вычислительной мощности оборудования для добычи криптовалюты. Новый перерасчёт по плану должен состояться 24 марта. При этом предполагаемое значение увеличится до 45,42 Thesh – на 4,29% выше текущего.

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Среднее время, затрачиваемое на добычу блока на данный момент, составляет 9 минут и 53 секунды, а средний хэшрейт - около 311,69 Ehash/s, что также является рекордно высоким показателем. Несмотря на волатильность цен на цифровые активы, майнеры остаются невозмутимыми: только за последние несколько дней стоимость первой криптовалюты взлетела до $26 000.

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