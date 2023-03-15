11 марта она составляла 43.55 Thesh.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По данным последнего пересчёта, проведённого 11 марта, сложность майнинга биткоина достигла своего нового исторического максимума, увеличившись на 1,16% до 43,55 Thesh. Ожидается, что при следующих анализах сложность будет расти ещё более быстрыми темпами.

реклама

Предыдущий рекорд сложности майнинга биткоина был установлен 25 февраля, когда значения достигли 43,05 Thesh. Прогнозируемая сложность после следующего пересчёта составляла тогда всего 43,08 Thesh, но фактический результат превзошел все ожидания. Сложность майнинга биткоина, напомним, пересчитывается каждые 2016 блоков (примерно каждые две недели) и увеличивается по мере роста вычислительной мощности оборудования для добычи криптовалюты. Новый перерасчёт по плану должен состояться 24 марта. При этом предполагаемое значение увеличится до 45,42 Thesh – на 4,29% выше текущего.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Среднее время, затрачиваемое на добычу блока на данный момент, составляет 9 минут и 53 секунды, а средний хэшрейт - около 311,69 Ehash/s, что также является рекордно высоким показателем. Несмотря на волатильность цен на цифровые активы, майнеры остаются невозмутимыми: только за последние несколько дней стоимость первой криптовалюты взлетела до $26 000.