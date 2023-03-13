Пока что проблемы в экономике криптовалюте на руку.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В понедельник, 13 марта, стоимость основных криптовалют резко возросла в связи с планами правительства США защитить вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые обанкротились совсем недавно. В воскресенье Федеральная резервная система США выпустила два заявления, в которых заверила клиентов, что застрахованные и незастрахованные вкладчики банка Silicon Valley получат полную защиту своих средств.

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Несмотря на трудности в экономическом сегменте, в понедельник общий объем рынка криптовалют превысил 1 триллион долларов, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим днём.

Согласно данным CoinMarketCap, цена биткоина выросла на 18,4% и превысила $24 000, а Ethereum подорожал на 15% и сейчас стоит около $1 700.

USDC, второй по величине стейблкоин в мире после USDT, за последние 24 часа восстановился на 4% благодаря новостям о защищённых депозитах. Тем не менее, стабильная монета ранее всё же отвязалась от доллара, поскольку компания, владеющая ею, сообщила, что $3,3 млрд. (примерно 8,2% от общего объема резервов) хранятся в Silicon Valley Bank. Рыночная капитализация USDC составляет около $40,5 млрд, а ежедневный объем торгов – $10,9 млрд.

На прошлой неделе криптовалютный рынок пережил волатильность, когда Silvergate Capital, один из крупнейших банков, предоставляющих услуги компаниям, заинтересованным в инвестициях в цифровые активы, объявил о ликвидации своего подразделения. За этим последовал крах Silicon Valley Bank в пятницу и закрытие Signature Bank регулирующими органами в воскресенье.

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Несмотря на все потрясения на рынке, криптовалюты вовремя получили поддержку со стороны трейдеров, что привело к росту общей рыночной капитализации.