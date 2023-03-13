Как сообщается, компания AMD без особого шума и громких анонсов выпустила самый бюджетный графический процессор поколения RDNA2 – Radeon RX 6300 с потреблением менее 50W. В прошлом году ходили слухи, что AMD работает над новой видеокартой Radeon RX 6000 с графическим процессором Navi 24 и 2Gb памяти GDDR6. Похоже, что Radeon RX 6300 – это именно она.
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Хотя точное количество ядер не подтверждено, считается, что Radeon RX 6300 имеет 512 потоковых процессоров. GPU работает на частоте 1512 МГц, а память – на частоте 2000 МГц. Карта оснащена 2Gb памяти в конфигурации с 32-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 64 ГБ/с. Кроме того, карта имеет 16Mb кэша Infinity Cache.
Видеокарта Radeon RX 6300 имеет два выхода на дисплей: HDMI и DP, которые поддерживают разрешение до 8K при 60 Гц. Карта охлаждается активным вентилятором стандартного типа. Что касается потребления, то её TGP составляет всего 32W, что означает, что она не требует внешних разъемов, поскольку питание будет поступать через PCIe. Карта оснащена интерфейсом PCIe 4.0 x4.
Некоторые розничные магазины уже предлагают Radeon RX 6300 по цене в 399 юаней или 60 долларов. Она продаётся как решение начального уровня, не предназначенное для игр из-за скромных характеристик.
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