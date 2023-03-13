Предполагалось, что игра станет эксклюзивом Xbox и ПК.

Спекуляции вокруг выхода The Elder Scrolls 6 на PlayStation 5 возобновились после того, как были опубликованы новые документы Microsoft, связанные со сделкой с Activision Blizzard – известным разработчиком игр. Хотя Microsoft никогда не подтверждала и не опровергала возможность релиза The Elder Scrolls 6 на PS5, компания ранее несколько раз заявляла, что в первое время игра может стать эксклюзивом для консолей Xbox.

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Недавно, напомним, Microsoft сообщила о том, что три игры ZeniMax будут выпущены только на Xbox и ПК. Это заявление было сделано в рамках продолжающегося дела о покупке компанией Microsoft студии Activision Blizzard. Однако ситуация не такая однозначная, какой кажется.

Ещё в декабре 2022 года Microsoft рассказала, что "три будущие игры" от ZeniMax выйдут эксклюзивно на Xbox и компьютерах. В то время все сходились во мнении, что этими тремя играми будут The Elder Scrolls 6, Redfall и Starfield. Тем не менее, с тех пор была выпущена только одна игра – Hi-Fi Rush, из чего можно предположить, что её подразумевали как первый тайтл.

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Таким образом, у нас остаются две игры: Starfield и Redfall. Ранее Microsoft уже подтвердила, что оба тайтла станут эксклюзивами для Xbox. Единственной игрой ZeniMax, которая выйдет также и на PS5, остаётся The Elder Scrolls 6.

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