Компания, как и само устройство, может оказаться мошеннической.

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Портал Tom's Hardware обнаружил, что компания под названием TP-Link ASIC продаёт предполагаемый роутер NX31 Mining Router по весьма дешёвой цене – около 1 364 евро. Нюанс в том, что, компания, похоже, не имеет никакого отношения к официальному бренду TP-Link. Известный производитель сетевого оборудования, отвечая на запрос журналистов, заявил, что компания ASIC, из-за схожести названий считающаяся дочерней, продаёт не сертифицированный продукт TP-Link, а изображение, используемое для TP-Link ASIC NX31, очень напоминает реальный Archer BE900.

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Согласно характеристикам TP-Link ASIC, маршрутизатор NX31 может подключать устройства к самому современному стандарту Wi-Fi 7 и майнить криптовалюту с хешрейтом 31,2 TH/s, что значительно выше, чем, например, у GeForce RTX 4090. По данным Tom's Hardware, однако, компания намеренно сравнивает два абсолютно разных устройства, чтобы подчеркнуть преимущества NX31. Отмечается, что роутер по сути своей использует гораздо более удобный для майнинга алгоритм Kadena. Кроме того, он требует 1200W мощности, о чём нигде не упоминается.

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Издание Tom's Hardware не первым запросило подтверждение у TP-Link, что свидетельствует о том, что перед нами не официальный продукт, а его дешёвая копия. Сама TP-Link уже разбирается в ситуации и намерена добиться блокировки сайта.

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