Компания Lenovo недавно представила свои новейшие рабочие станции высшего класса:
- ThinkStation PX
- ThinkStation P7
- ThinkStation P5
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Данные установки могут похвастаться самым современным оборудованием, обеспечивающим максимальную производительность в сочетании с элегантным дизайном. Одна из самых интересных новинок этого поколения – сотрудничество с престижным автопроизводителем Aston Martin, который работал над эксклюзивным дизайном шасси ThinkStation.
"Под капотом" у всех станций находится аппаратное обеспечение флагманского уровня с впечатляющими характеристиками.
ThinkStation PX
Высокопроизводительный Lenovo ThinkStation PX предназначен для многопользовательской виртуализации или центров обработки данных. Он основан на последнем поколении масштабируемых процессоров Intel Xeon четвёртого поколения со 120-ю ядрами Sapphire Rapids, что позволяет увеличить производительность на 53% по сравнению с предыдущим поколением. В нём также можно разместить до четырёх двухслотовых видеокарт NVIDIA RTX А6000 поколения Ada Lovelace. Система вмещает до 2Tb памяти DDR5 и имеет блок питания мощностью 1850W.
ThinkStation P7
Семейство ThinkStation P7 может похвастаться вычислительной архитектурой с процессорами Intel Xeon W: до 56 ядер. Установка вмещает до трёх видеокарт NVIDIA RTX A6000.
ThinkStation P5
Наконец, линейка настольных рабочих станций ThinkStation P5, которая получила совершенно новый корпус, может работать сразу с двумя чипами NVIDIA RTX A6000.
Выпуск всех трёх линеек рабочих станций ожидается в июне 2023 года.
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