Анонсированы были три разные модели.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Компания Lenovo недавно представила свои новейшие рабочие станции высшего класса:

ThinkStation PX

ThinkStation P7

ThinkStation P5

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Данные установки могут похвастаться самым современным оборудованием, обеспечивающим максимальную производительность в сочетании с элегантным дизайном. Одна из самых интересных новинок этого поколения – сотрудничество с престижным автопроизводителем Aston Martin, который работал над эксклюзивным дизайном шасси ThinkStation.

"Под капотом" у всех станций находится аппаратное обеспечение флагманского уровня с впечатляющими характеристиками.

ThinkStation PX

Высокопроизводительный Lenovo ThinkStation PX предназначен для многопользовательской виртуализации или центров обработки данных. Он основан на последнем поколении масштабируемых процессоров Intel Xeon четвёртого поколения со 120-ю ядрами Sapphire Rapids, что позволяет увеличить производительность на 53% по сравнению с предыдущим поколением. В нём также можно разместить до четырёх двухслотовых видеокарт NVIDIA RTX А6000 поколения Ada Lovelace. Система вмещает до 2Tb памяти DDR5 и имеет блок питания мощностью 1850W.

ThinkStation P7

Семейство ThinkStation P7 может похвастаться вычислительной архитектурой с процессорами Intel Xeon W: до 56 ядер. Установка вмещает до трёх видеокарт NVIDIA RTX A6000.

ThinkStation P5

Наконец, линейка настольных рабочих станций ThinkStation P5, которая получила совершенно новый корпус, может работать сразу с двумя чипами NVIDIA RTX A6000.

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Выпуск всех трёх линеек рабочих станций ожидается в июне 2023 года.

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