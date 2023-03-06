Видеокарту тестировал известный оверклокер Der8auer.

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Согласно результатам различных тестов, видеокарта Radeon RX 7900 XTX продемонстрировала огромный разгонный потенциал. Однако этот потенциал может быть реализован только при наличии достаточного количества энергии. Известный оверклокер Der8auer недавно протестировал PowerColor RX 7900 XTX Liquid Devil с жидкостным охлаждением и убедился в наличии скачка производительности своими глазами.

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По умолчанию в режиме Unleash частота графического ядра карты составляет 2680 МГц, что на 180 МГц больше эталонного значения. Но в действительности под нагрузкой частота GPU в данном режиме достигает примерно 2,7 ГГц. Дальнейший разгон карты позволяет увеличить частоту до 2,8 ГГц с редкими скачками примерно до 3 ГГц. Стоит отметить, что такой адаптер сам по себе потребляет около 440W.

Стоит отметить, что Radeon RX 7900 XTX может работать на такой частоте только при наличии трех разъемов питания (8+8+8). Флагман PowerColor имеет печатную плату с 17-фазной подсистемой питания, что делает его лучшим адаптером среди всех RX 7900 XTX. Однако эта карта не является лучшей в плане цены и производительности, так как это одна из самых дорогих версий флагмана AMD. В Европе она продается за 1 700 евро, в то время как минимальная цена Radeon RX 7900 XTX составляет 1 140 евро.

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В заключение можно сказать, что видеокарта Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil от PowerColor, обладающая исключительным разгонным потенциалом и усовершенствованной подсистемой питания, является одним из лучших вариантов для тех, кто хочет довести своё оборудование до предела.

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