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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Индивидуальные сборки ПК, как известно – один из самых творческих аспектов мира компьютерных игр. Возможности в этой сфере почти безграничны. Очередная уникальная сборка, которая привлекла внимание многих пользователей YouTube, – это Shuttlecraft Curie, созданный Джеймсом, известным на площадке как TimeTravellingTech.

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Вдохновлённый шаттлом 6 из сериала "Star Trek: The Next Generation", энтузиаст спроектировал корпус с помощью AutoDesk и распечатал его по частям на 3D-принтере. Сборка названа в честь шаттла "Кюри", который был приписан к кораблю USS Enterprise. Это название – дань уважения Марии Кюри, знаменитому физику и химику.

В шаттле "Кюри" есть USB-порты, расположенные в "двигателях", кнопки, спрятанные в панелях, и вентиляционные окна для кулеров Noctua. Компактная сборка основана на комплектующих низкого класса, включая видеокарту NVIDIA GT650, процессор Intel Core i5-4460, 16Gb оперативной памяти DDR3 и SSD на 512Gb. Со временем автор усовершенствует устройство более мощными компонентами.

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Для завершения внешнего вида проекта Джеймс разработал клавиатуру, коврик для мыши и другие аксессуары. Внимание к деталям и отсылки, спрятанные по всей сборке, иногда действительно впечатляют, если хорошенько присмотреться.

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