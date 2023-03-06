Недавние обновления видеокарт вызвали определенные проблемы у пользователей: на этот раз как у клиентов AMD, так и у клиентов NVIDIA. Обе компании выпустили драйверы, которые могут нанести потенциальный вред компьютеру. У NVIDIA есть проблема чрезмерной нагрузки процессора, возникающая после выхода из любой игры. Решением данного бага является либо возврат к более раннему драйверу, либо принудительное завершение задачи через диспетчер. Драйвер AMD, тем временем, может сломать операционную систему Windows. Эта проблема встречается редко, но может произойти, если Windows решит обновиться во время установки драйверов, что приведет к повреждению системы. Чтобы избежать этой ошибки, AMD рекомендует снять флажок с пункта "Возврат к заводским настройкам" в опциях установки Adrenalin. В том случае, если ОС уже повреждена, нужно переключить выключатель питания при загрузке, чтобы вызвать автоматическое восстановление.
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Если во время простоя вентиляторы крутятся на полную мощность, это может быть связано с тем, что процесс NVIDIA Container занимает 10-15% ресурсов процессора после выхода из игры.
Хотя проблема с драйверами AMD является более серьёзной, это не совсем вина "красной" компании. В первую очередь винить нужно Windows, которая часто обновляется любой ценой. Чтобы автоматическое восстановление сработало и проблема решилась, может потребоваться несколько попыток.
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