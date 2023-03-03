Доля карт пока что не большая.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Пока мы прощаемся с февралем и подводим итоги минувшего месяца, была опубликована самая свежая статистика Steam, и в ней есть несколько интересных моментов. Среди них – появление долгожданных видеокарт GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, которые наконец привлекли должное внимание геймеров.

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Согласно статистике, GeForce RTX 4080 занимает 0,2% от всех графических процессоров, а GeForce RTX 4070 Ti – 0,18%. В связи с тем что обе видеокарты принадлежат к премиум-сегменту, неудивительно, что их доля пока что относительно невелика. Для сравнения, карты Radeon RX 7900 ещё даже не появились в списке, что говорит о том, что их процент ниже 0,15%.

Хотя GeForce GTX 1650 остаётся самой популярной видеокартой, стоит отметить, что статистика Steam теперь разделяет мобильные и настольные видеокарты. Учитывая это, GeForce RTX 3060 теперь в суме имеет общую долю в 9,14%.

Что касается процессоров, то AMD и Intel сохранили свои доли рынка на уровне 32,8% и 67,17% соответственно. Самыми популярными являются шестиядерные чипы, доля которых составляет 34,31% (+1,3% всего за один месяц).

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Самая популярная сборка ПК, по данным Steam, следующая:

OC: Windows 10 64 bit

ОЗУ: 16Gb

Частоты процессора Intel: от 2.3 до 2.69 ГГц

Видеокарта: GeForce GTX 1650

Видеопамять: 8Gb

Разрешение экрана: 1920х1080р

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