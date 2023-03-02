Инвестиции в современный проект уже начали поступать.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

По данным СМИ, компания-стартап Air Company недавно подписала контракт на 65 миллионов долларов с Министерством обороны США на разработку экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое может быть произведено из CO2, извлеченного из воздуха. Компания утверждает, что её технология исключает один из старых этапов, которому уже почти 100 лет. По новой схеме, кислород будет выбрасываться в атмосферу, а водород – поступать в реактор вместе с CO2 и катализатором для производства этанола, метанола, воды и парафина. Компоненты разделяются с помощью дистилляции и могут быть использованы в других продуктах вроде водки, духов, дезинфицирующих средств для рук и т.д.

реклама

Контракт с Министерством обороны США позволит Air Company усовершенствовать свою схему и построить крупномасштабный производственный завод. Отмечается, что топливо, созданное Air Company, содержит компоненты, не подлежащие смешиванию. Основная же его часть – метанол – получается в процессе переработки кукурузы.

Air Company уже заключила контракт на поставку своего топлива трём авиакомпаниям: Boom, JetBlue и Virgin Atlantic. Первая согласилась покупать пять миллионов галлонов ежегодно в течение неопределенного срока действия контракта для заправки своего сверхзвукового самолета Overture. Вторая подписала пятилетний контракт на покупку 25 миллионов галлонов, а третья обещает взять 100 миллионов галлонов в течение 10 лет.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Генеральный директор Air Company заявил, что крупные контракты с государственным структурами позволят компании сосредоточиться на росте и развитии фирменной технологии изготовления топлива. Хотя первоначальные цели Air Company ещё далеки от будущего, её партнерство с ВВС, несомненно, окажется успешным для обеих сторон.

Источник.