TikTok устанавливает новый лимит экранного времени для пользователей младше 18 лет. Ограничение будет автоматически установлено на 60 минут и активировано в ближайшие недели. По истечении этого времени пользователям в возрасте от 13 до 18 лет необходимо будет ввести пароль, чтобы продолжить использование приложения. Для юзеров младше 13 лет пароль должны будут вводить родители или опекуны. Функция, как сообщается, основана на исследованиях Лаборатории цифрового благополучия при Бостонской детской больнице, но TikTok признаёт, что ограничение в 60 минут хотели вводить и задолго до этого.
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Законодатели в США всё больше обеспокоены последствиями использования социальных сетей для личной жизни и психического здоровья, особенно среди молодежи. Настолько, что сенатор Джош Хоули недавно даже представил закон о запрете TikTok по всей стране. Хотя общенациональный "бан" платформы маловероятен, шаг TikTok по ограничению экранного времени может быть попыткой уменьшить количество призывов к полному запрету.
Исследование Digital Wellness Lab показало, что использование социальных сетей мешает многим молодым людям спать и проводить достаточное количество времени с семьей. TikTok – второе по популярности приложение среди опрошенных подростков: около 64% людей в США пользуются им ежедневно. В связи с этим ответственность за влияние на психическое здоровье молодых людей ложится в первую очередь на TikTok и подобные платформы.
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