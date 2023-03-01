Согласно недавнему отчету TrendForce, компания NVIDIA планирует получить огромный доход от искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам, ChatGPT от OpenAI потребует более 30 000 "зелёных" графических процессоров. Однако геймерам пока не стоит сильно беспокоиться, поскольку ChatGPT будет использовать не лучшие игровые видеокарты, а ускорители для вычислений, такие как A100.
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NVIDIA, как известно умеет распознавать прибыльные возможности: в прошлом компания получила неплохую прибыль от "криптовалютной лихорадки". Бум ИИ уже начался, о чём свидетельствует появление сотен программ вроде ChatGPT. По оценкам TrendForce, для обработки данных только одного чат-бота ChatGPT от OpenAI потребуется около 20 000 устройств A100, а по мере коммерческого внедрения модели их число может увеличиться до более чем 30 000. Стоимость одного A100 составляет от $10 000 до $15 000, что означает, что NVIDIA может получить доход, соразмерный $300 миллионам.
В последнем отчёте о доходах NVIDIA указано, что в течение квартала объем продаж в области центров обработки данных, включая ускорители ИИ, составил более 3,6 млрд долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году.
Если NVIDIA решит отдать приоритет производству ускорителей для обслуживания сферы ИИ, поставки игровых видеокарт в ближайшие несколько лет могут пострадать. Не исключено, что ситуация опять обернётся дефицитом.
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