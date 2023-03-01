В эти выходные пользователь Reddit с ником LATIN0 поделился фотографией шести коробок с картами Magic: The Gathering, которые были выброшены на местную свалку. Тогда LATIN0 понятия не имел об их ценности, посчитав наборы мусором. Как позже выяснилось, стоимость карт оценивается как минимум в 100 000 долларов, а некоторые эксперты уверяют, что их можно было перепродать и за 250 000 долларов в зависимости от того, какие именно экземпляры находятся внутри.
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Позже LATIN0 обновил свой пост, заявив, что к моменту возвращения на свалку на следующий день карты уже исчезли: вначале их переехали бульдозером, потом засыпали мусором и неоднократно раздавили.
Несмотря на возмущение пользователей Reddit, источник информации спокойно заявил, что действительно жалеет, что не знал о стоимости карт раньше, однако ни одну из коробок он бы всё равно взять с собой не смог. По его словам, пытаться сделать это было бы опасно. Кроме того, несанкционированное извлечение мусора запрещено законами Техаса, где и произошла курьезная ситуация.
В комментариях к сообщению пользователь предупредил читателей, что самостоятельно пытаться достать карты уже бесполезно, так как их буквально расщепили до атомов. Ни одна из коробок до сегодняшнего дня в целом состоянии не дожила.
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