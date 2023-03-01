Карта предназначена только для Mac Pro.

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Известный энтузиаст аппаратного обеспечения Der8auer недавно протестировал видеокарту AMD Radeon Pro W6800X Duo, которая доступна только в системе Mac Pro. Эксперименты проводились в сравнении с самыми топовыми видеокартами. Хотя модифицированный графический процессор уступает GeForce RTX 4090 Founder's Edition от NVIDIA, видеокарта обгоняет другие модели. Тут стоит отметить, что она более чем в два раза дороже своих конкурентов.

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Radeon Pro W6800X Duo является эксклюзивным чипом для системы Mac Pro и стоит более 5 000 долларов, но несмотря на это, он не может превзойти GeForce RTX 4090. Видеокарта оснащена двумя кристаллами Navi 21, 32Gb памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с и 256-битным интерфейсом.

Для тестирования графического процессора энтузиаст модифицировал AMD Radeon Pro W6800X таким образом, чтобы он мог работать с материнской платой Z790. Далее GPU подключили к слоту расширения PCIe с помощью кабеля PCIe x16 riser и припаяли два провода заземления. В качестве процессора для сборки взяли Intel Core i9-13900K. Количество памяти составило 32Gb DDR5-6000.

Сообщается, что в бенчмарке 3D Time Spy Extreme G1 против AMD Radeon Pro W6800X Duo были выставлены следующие модели:

GeForce RTX 4090 FE

Asus Strix GeForce RTX 4080

Radeon RX 7900 XTX

Gigabyte Eagle GeForce RTX 4070 Ti

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Результаты показали, что GeForce RTX 4090 Founders Edition продемонстрировала лучшую производительность, набрав 123 балла. Radeon Pro W6800X за 5 000 долларов, тем временем, обошла все остальные чипы (97 баллов). Так, Asus Strix GeForce RTX 4080 набрал 93 балла, Radeon RX 7900 XTX – 89 баллов, а Gigabyte Eagle GeForce RTX 4070 Ti – 69 баллов.

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