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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Вчера вечером появилась информация о новом Android-смартфоне Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, главной фишкой которого является то, что он полностью заряжается до 100% всего за пять минут. Это устройство – идеальное решение для тех, кто беспокоится о времени автономной работы. Вместо того чтобы таскать с собой портативное зарядное устройство, можно воспользоваться обычными розетками, ведь скорость зарядки рекордная.

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Xiaomi представила данную технологию быстрой зарядки в ноябре прошлого года, а в настоящее время демонстрирует её на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Интересно, что Xiaomi использует то же самое оборудование, которое поставляется и сейчас, за исключением меньшей батареи ёмкостью 4 100 мАч вместо стандартной 5 000 мАч. Стоит отметить, что даже такая батарея всё ещё держится дольше, чем аккумулятор емкостью 3 200 мАч в iPhone 14 Pro.

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В то время как iPhone 14 Pro Max от Apple требуется около 110 минут для полной зарядки при скорости в 26-29 Вт, Redmi Note 12 Pro+ от Xiaomi заряжается до 50% всего за две минуты и до 100% – менее чем за пять минут при использовании блока мощностью 300 Вт. Компания Realme недавно продемонстрировала аналогичную функцию своего смартфона GT Neo 5, зарядив его аккумулятор ёмкостью 4600 мАч за 10 минут с помощью зарядного устройства мощностью 240 Вт.

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