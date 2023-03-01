Оба патента были поданы в Корейское бюро интеллектуальной собственности.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как сообщают СМИ, южнокорейский технологический гигант Samsung подал два патента в Корейскую информационную службу по правам интеллектуальной собственности на потенциальную разработку двух новых устройств: Galaxy Ring и Galaxy Glasses. Первое – кольцо Galaxy Ring, описывается как умный девайс, способный измерять ключевые показатели здоровья и сна. Устройство может даже получить датчик температуры, подобно Galaxy Watch 5. Предполагается, что Galaxy Ring будет синхронизироваться с Samsung Health для регистрации статистики и помощи пользователям в отслеживании их физического состояния.

реклама

Galaxy Ring – далеко не первый случай, когда Samsung регистрирует патент на умное кольцо. Если оно всё же будет запущено, ему предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны бренда Oura Ring. Кольцо Oura Ring, напомним, может отслеживать шаги, измерять температуру тела и анализировать сон.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо кольца Galaxy Ring, Samsung также подала патент на очки Galaxy Glasses, которые представляют собой гарнитуру для виртуальной реальности. Пока неясно, будут ли эти очки продаваться непосредственно потребителям. Когда девайсы появятся на рынке и появятся ли вообще, неизвестно.

Источник.