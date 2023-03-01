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Samsung собирается выпустить кольцо Galaxy Ring и очки AR Galaxy
Оба патента были поданы в Корейское бюро интеллектуальной собственности.
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Как сообщают СМИ, южнокорейский технологический гигант Samsung подал два патента в Корейскую информационную службу по правам интеллектуальной собственности на потенциальную разработку двух новых устройств: Galaxy Ring и Galaxy Glasses. Первое – кольцо Galaxy Ring, описывается как умный девайс, способный измерять ключевые показатели здоровья и сна. Устройство может даже получить датчик температуры, подобно Galaxy Watch 5. Предполагается, что Galaxy Ring будет синхронизироваться с Samsung Health для регистрации статистики и помощи пользователям в отслеживании их физического состояния.

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Galaxy Ring – далеко не первый случай, когда Samsung регистрирует патент на умное кольцо. Если оно всё же будет запущено, ему предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны бренда Oura Ring. Кольцо Oura Ring, напомним, может отслеживать шаги, измерять температуру тела и анализировать сон.

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Помимо кольца Galaxy Ring, Samsung также подала патент на очки Galaxy Glasses, которые представляют собой гарнитуру для виртуальной реальности. Пока неясно, будут ли эти очки продаваться непосредственно потребителям. Когда девайсы появятся на рынке и появятся ли вообще, неизвестно.
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#samsung #технологии #galaxy ring
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