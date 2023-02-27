Концепт как будто взяли прямо из Cyberpunk 2077.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Дизайнерская фирма Huge Design из Сан-Франциско объединилась с компанией Zero для создания нового концепта, который выводит мотоциклы марки SR/S на совершенно новый уровень. Новый футуристичный SR-X, представленный недавно, – это современная модель, которая будет вполне уместно выглядеть даже в Cyberpunk 2077.

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Zero уже несколько лет занимается электрическими мотоциклами: одной из самых успешных моделей на сегодняшний день является SR/S.

Модель SR/S, тем не менее, всегда была немного консервативной по своему дизайну, ориентированной в первую очередь на велосипедистов среднего возраста, предпочитающих более быструю скорость и запас хода. С новым концептом SR-X компания Zero расширяет границы.

В результате кропотливых работ передняя часть приобрела элегантный вид, а задняя – лишилась стандартного сиденья. Есть также несколько приятных серебристых деталей, включая круглое крепление подножки и ручку под баком.

"Под кожей" SR-X в основном такой же, как и SR/S, без серьёзных механических изменений. Вице-президент Zero по разработке продукции Брайан Висманн говорит, что новый концепт "превосходит все ожидания и указывает путь вперёд внутренним дизайнерским командам". Никаких сведений о том, доберётся ли SR-X до массового производства, пока нет.

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