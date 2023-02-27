Технологическая компания Tecno, дебютировавшая на Всемирном мобильном конгрессе, представила революционную технологию Chameleon Coloring Technology. Инновационный девайс встраивается прямо в корпус устройства, например, в заднюю панель смартфона, и способен создавать множество цветовых узоров одним нажатием кнопки.
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Chameleon Coloring Technology использует технологию спектрального призменного окрашивания с электрическим управлением. Направление призмы контролируется таким образом, чтобы девайс рассеивал свет в нескольких диапазонах, создавая тем самым широкий спектр радужных цветов.
Важно отметить, что материал не является дисплеем и не излучает свет. Вместо этого он отражает его от своей поверхности, окрашивая её.
Расположение призм можно регулировать вручную с помощью программного обеспечения устройства. На данный момент девайс может предоставить пользователю до 1 600 вариантов цветов или возможность автоматического изменения цвета в зависимости от состояния батареи, музыки или уведомлений. Каждое устройство сможет выдержать до 2 миллионов изменений расцветки, что делает его очень долговечным даже при многократной смене цвета в течение дня.
На смену цвета уходит всего 0,03 секунды, а энергопотребление технологии Chameleon Coloring Technology практически незаметно. Для примера, изменение цвета устройства до 100 раз в день требует столько же энергии, сколько и пятиминутный просмотр видео на YouTube.
Хотя Tecno не анонсировала конкретное устройство с технологией "Хамелеон", ожидается, что компания вскоре выпустит уже готовый смартфон, способный менять цвет.
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