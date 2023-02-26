Максимальное снижение достигает 19% от MSRP.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В Китае цены на новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTХ были снижены на 19% от рекомендованной производителем стоимости. Эти карты должны были стать конкурентоспособной альтернативой чипам NVIDIA серии RTX 4000, но, несмотря на более выгодную цену, многих пользователей они не убедили. Теперь AMD и её партнеры пытаются сделать рынок более доступным, предлагая низкие цены как в США и ЕС, так и за их пределами.

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Сразу после упомянутых регионов значительное снижение цен на Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000 произошло в Китае. На этой неделе стоимость Radeon RX 7900 XT была опущена на 19% (с 7 399 юаней до 5 999 юаней). Цена Radeon RX 7900 XTX, в свою очередь, упала с 7 999 юаней до 7 589 юаней.

Кроме того, также были снижены и цены на видеокарты NVIDIA: RTX 4090 теперь можно приобрести за 12 149 юаней (-7%), RTX 4080 – за 8 049 юаней (-15,3%), а RTX 4070 Ti – за 5 839 юаней (-10,2%). Более старые карты вроде RTX 3000 и RX 6000 продолжают дешеветь вместе с новинками: стоимость RTX 3090 Ti упала на 30% (10 499 юаней), а RX 6900 XT – на 41,8% (4 659 юаней).

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Ещё ниже цены сейчас на торговой площадке JD.com: Yeston RX 7900 XT SAKURA можно приобрести всего за 5 499 юаней или примерно 790 долларов (-110 долларов от РРЦ). Большинство моделей можно найти по цене около 6 499 юаней.

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