Согласно недавнему отчёту о доходах компании Warner Bros., похоже, что новая часть Mortal Kombat 12 находится в разработке и будет запущена где-то в конце этого года. Игра была анонсирована наряду с Suicide Squad: Kill the Justice League: на оба проекта компания возлагает большие надежды.
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YouTuber Valliant Renegade сообщил о дате выхода, которую раскрыли во время обсуждения успешного игрового подразделения компании, подчеркнув популярность Hogwarts Legacy и других предстоящих тайтлов.
Хотя официальная дата выхода Mortal Kombat 12 не была подтверждена, предполагается, что релиз могут приурочить к началу выставки E3 этим летом. Учитывая нынешнюю аудиторию файтингов, подобных Mortal Kombat, маловероятно, что игра выйдет одновременно с Street Fighter 6, появление которой ждут в июне.
Помимо Mortal Kombat 12 Warner Bros. также надеется на успешный запуск игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Недавно на PlayStation's State of Play был показан новый трейлер игры, демонстрирующий стремительный игровой процесс шутера. Для ПК и консолей нового поколения игра будет доступна уже 26 мая.
В целом, судя по всему происходящему, Warner Bros. намерена развить успех своего игрового подразделения.
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