Официально релиз пока не подтвердили.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Согласно недавнему отчёту о доходах компании Warner Bros., похоже, что новая часть Mortal Kombat 12 находится в разработке и будет запущена где-то в конце этого года. Игра была анонсирована наряду с Suicide Squad: Kill the Justice League: на оба проекта компания возлагает большие надежды.

реклама

YouTuber Valliant Renegade сообщил о дате выхода, которую раскрыли во время обсуждения успешного игрового подразделения компании, подчеркнув популярность Hogwarts Legacy и других предстоящих тайтлов.

Хотя официальная дата выхода Mortal Kombat 12 не была подтверждена, предполагается, что релиз могут приурочить к началу выставки E3 этим летом. Учитывая нынешнюю аудиторию файтингов, подобных Mortal Kombat, маловероятно, что игра выйдет одновременно с Street Fighter 6, появление которой ждут в июне.

Помимо Mortal Kombat 12 Warner Bros. также надеется на успешный запуск игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Недавно на PlayStation's State of Play был показан новый трейлер игры, демонстрирующий стремительный игровой процесс шутера. Для ПК и консолей нового поколения игра будет доступна уже 26 мая.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

В целом, судя по всему происходящему, Warner Bros. намерена развить успех своего игрового подразделения.

Источник.