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Kachka За пост начислено вознаграждение
Новая Mortal Kombat 12 выйдет уже в этом году
Официально релиз пока не подтвердили.
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Согласно недавнему отчёту о доходах компании Warner Bros., похоже, что новая часть Mortal Kombat 12 находится в разработке и будет запущена где-то в конце этого года. Игра была анонсирована наряду с Suicide Squad: Kill the Justice League: на оба проекта компания возлагает большие надежды.

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YouTuber Valliant Renegade сообщил о дате выхода, которую раскрыли во время обсуждения успешного игрового подразделения компании, подчеркнув популярность Hogwarts Legacy и других предстоящих тайтлов.

Хотя официальная дата выхода Mortal Kombat 12 не была подтверждена, предполагается, что релиз могут приурочить к началу выставки E3 этим летом. Учитывая нынешнюю аудиторию файтингов, подобных Mortal Kombat, маловероятно, что игра выйдет одновременно с Street Fighter 6, появление которой ждут в июне.

Помимо Mortal Kombat 12 Warner Bros. также надеется на успешный запуск игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Недавно на PlayStation's State of Play был показан новый трейлер игры, демонстрирующий стремительный игровой процесс шутера. Для ПК и консолей нового поколения игра будет доступна уже 26 мая.

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В целом, судя по всему происходящему, Warner Bros. намерена развить успех своего игрового подразделения.
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#игры #warner bros. #mortal kombat #mortal kombat 12 #warner bros. games
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Rommel85FRO
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Действительно! Правильнее будет евашнюю.
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dimkahon
08:46
И поэтому у тебя сейчас 3070ti. Я понял, это чтоб в 30 фпс играть.
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08:45
Беспорядочный поток мыслей пациента психбольницы. Перемешалось всё - и кони, и люди 🤦‍♂️
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dimkahon
08:44
Ну когда то я на самокате гонял, а сейчас у меня рено. Пересесть назад на самокат? Хватало ведь, да?
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dimkahon
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Grotlon
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