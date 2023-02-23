Взломщица Empress, недавно рассказавшая в соц. сетях, что считает себя полностью русской, сообщила о выпуске бесплатной crack-версии фэнтезийной ролевой игры с открытым миром Hogwarts Legacy от Warner Bros. Games и Avalanche Software (пока что только для персональных компьютеров).
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О своём намерении взломать Hogwarts Legacy Empress поведала читателям в начале февраля, пообещав выпустить пиратскую версию в течение десяти дней после официального релиза игры. Несмотря на это, новейшая защита Denuvo v17 продержалась чуть дольше – почти две полные недели. Как оказалось, последнее обновление сделало её почти непроницаемой для хакеров.
Сегодня, прямо перед релизом игры, Empress провела несколько раундов бета-тестирования взломанной версии Hogwarts Legacy, в ходе которых удалось исправить ряд ошибок, а также разблокировать большое количество бонусного контента внутри игры.
Взломанную бесплатную версию "Наследия Хогвартса" от Empress уже легко можно найти на известных в интернете пиратских ресурсах. Ссылки на них мы, из-за авторского права, размещать не будем.
Hogwarts Legacy, напомним, дебютировала 7 февраля. Тайтл вышел на ПК (Steam и Epic Games Store), Sony PlayStation 5, Xbox Series X/S. Уже 10 февраля игра стала доступна всем желающим. На оценочном портале Metacritic Hogwarts Legacy оценили в 83-90 баллов из 100 возможных.