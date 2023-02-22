Хоть и с проблемами, но цель была достигнута.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Информация о взломе Hogwarts Legacy появилась в сети благодаря взломщице, известной под псевдонимом Empress. В своём Telegram-канале она сообщила об успешном обходе известной антипиратской защиты Denuvo, благодаря чему взломанная версия игры в скором времени появится на торрентах.

реклама

Empress рассказала о том, что бета-тест взломанной игры уже запущен, и скоро будут оглашены первые результаты. Добровольцы, участвующие в нём, были набраны заранее. Как правило, с момента проверки до появления игры на торрентах проходит не более трёх дней, но в данном случае "выход" взломанной версии может занять даже меньше.

Утверждается, что Empress использовала предрелизную версию игры без патча первого дня. С её слов, данная версия работает более стабильно и содержит меньше ошибок. Следующим проектом, который она планирует взломать, станет Atomic Heart. Однако, несмотря на то, что анонимный заказчик предложил ей 5 тысяч долларов за взлом данного проекта, по неудачному стечению обстоятельств прохождение игры недавно появилось в открытом доступе.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Некоторые люди критикуют Empress за её деятельность, которая, по их мнению, наносит непоправимый урон игровой индустрии. Empress, тем временем, продолжает работать, и намерена взламывать игры в ближайшем будущем. Взломщица никак не комментирует свою деятельность и не разглашает свою личность, поэтому власти не в состоянии что-либо с ней сделать.