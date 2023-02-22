Информация о взломе Hogwarts Legacy появилась в сети благодаря взломщице, известной под псевдонимом Empress. В своём Telegram-канале она сообщила об успешном обходе известной антипиратской защиты Denuvo, благодаря чему взломанная версия игры в скором времени появится на торрентах.
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Empress рассказала о том, что бета-тест взломанной игры уже запущен, и скоро будут оглашены первые результаты. Добровольцы, участвующие в нём, были набраны заранее. Как правило, с момента проверки до появления игры на торрентах проходит не более трёх дней, но в данном случае "выход" взломанной версии может занять даже меньше.
Утверждается, что Empress использовала предрелизную версию игры без патча первого дня. С её слов, данная версия работает более стабильно и содержит меньше ошибок. Следующим проектом, который она планирует взломать, станет Atomic Heart. Однако, несмотря на то, что анонимный заказчик предложил ей 5 тысяч долларов за взлом данного проекта, по неудачному стечению обстоятельств прохождение игры недавно появилось в открытом доступе.
Некоторые люди критикуют Empress за её деятельность, которая, по их мнению, наносит непоправимый урон игровой индустрии. Empress, тем временем, продолжает работать, и намерена взламывать игры в ближайшем будущем. Взломщица никак не комментирует свою деятельность и не разглашает свою личность, поэтому власти не в состоянии что-либо с ней сделать.