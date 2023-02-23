Компания Galax выпустила новый специальный выпуск GPU серии Boomstar под названием GeForce RTX 4090 Vladilena Milizé, вдохновлённый главной героиней популярного японского аниме "Восемьдесят шесть". Этот дизайн является частью уже существующей серии Boomstar и предназначен для создания различных пользовательских модификаций: клеится как на передние, так и на задние панели. Специальное издание GPU поставляется в чёрной коробке, чтобы его можно было отличить от оригинальной Boomstar, доступной в белой. Вполне вероятно, что карта уже поставляется в розничные сети, поскольку на одной из фотографий можно заметить как минимум четыре готовые упаковки.
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Хотя официальной информации о технических характеристиках видеокарты GeForce RTX 4090 Vladilena Milizé пока нет, предполагается, что она получит заводской разгон Boomstar OC. Также возможно, что специальное издание GPU будет доступно в первую очередь на японском рынке, поскольку оно вдохновлено местным творчеством.
Вместе с этим Galax также выпускает ещё один новый вариант серии Boomstar – видеокарту под названием Eighty Six, основанную на том же самом аниме, что и Vladilena Milizé. Благодаря этим чипам Galax предлагает покупателям больше возможностей для выбора графических процессоров в соответствии с их предпочтениями, делая их игровые компьютеры более индивидуальными и уникальными.
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