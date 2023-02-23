Она станет частью серии Boomstar.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Galax выпустила новый специальный выпуск GPU серии Boomstar под названием GeForce RTX 4090 Vladilena Milizé, вдохновлённый главной героиней популярного японского аниме "Восемьдесят шесть". Этот дизайн является частью уже существующей серии Boomstar и предназначен для создания различных пользовательских модификаций: клеится как на передние, так и на задние панели. Специальное издание GPU поставляется в чёрной коробке, чтобы его можно было отличить от оригинальной Boomstar, доступной в белой. Вполне вероятно, что карта уже поставляется в розничные сети, поскольку на одной из фотографий можно заметить как минимум четыре готовые упаковки.

реклама

Хотя официальной информации о технических характеристиках видеокарты GeForce RTX 4090 Vladilena Milizé пока нет, предполагается, что она получит заводской разгон Boomstar OC. Также возможно, что специальное издание GPU будет доступно в первую очередь на японском рынке, поскольку оно вдохновлено местным творчеством.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Вместе с этим Galax также выпускает ещё один новый вариант серии Boomstar – видеокарту под названием Eighty Six, основанную на том же самом аниме, что и Vladilena Milizé. Благодаря этим чипам Galax предлагает покупателям больше возможностей для выбора графических процессоров в соответствии с их предпочтениями, делая их игровые компьютеры более индивидуальными и уникальными.

Источник.