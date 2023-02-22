Она является одной из самых лёгких моделей.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Сегодня, 22 февраля, компания Razer представила свою новейшую проводную мышь Purgatory Viper V3 Professional Edition. В Китае модель стоит 499 юаней ($72) и имеет ультралегкий корпус (59 г), обеспечивающий более высокую скорость управления для геймеров. Эргономичная форма мыши предназначена для комфортного использования во время длительных игровых сессий, а нежная Soft-touch поверхность корпуса, напоминающая кожу, является одновременно стильной и функциональной.

реклама

Purgatory Viper V3 оснащена оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K и использует технологию Razer HyperPolling, которая поддерживает частоту 8KHz. В комплект поставки входит ультрагибкий кабель Razer Speedflex.

Razer также представила ограниченную серию Faker для модели Purgatory Viper V3 Professional Edition, которая отличается эксклюзивным элементом "big devil" на своей поверхности и подписью Faker. Этот вариант имеет ещё более лёгкий вес (63 г) и поставляется с оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K; поддерживает беспроводную технологию Razer HyperSpeed, может быть обновлён до родной частоты опроса в 4KHz. Вариант Faker может похвастаться 90 часами автономной работы и интерфейсом USB-C. Стоит мышь 1 299 юаней ($188).

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В целом, Razer Purgatory Viper V3 Professional Edition и его лимитированная серия Faker обеспечивают передовые возможности благодаря лёгкой конструкции, новейшей сенсорной технологии и высокой скорости.

Источник.