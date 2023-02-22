Сегодня, 22 февраля, компания Razer представила свою новейшую проводную мышь Purgatory Viper V3 Professional Edition. В Китае модель стоит 499 юаней ($72) и имеет ультралегкий корпус (59 г), обеспечивающий более высокую скорость управления для геймеров. Эргономичная форма мыши предназначена для комфортного использования во время длительных игровых сессий, а нежная Soft-touch поверхность корпуса, напоминающая кожу, является одновременно стильной и функциональной.
реклама
Purgatory Viper V3 оснащена оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K и использует технологию Razer HyperPolling, которая поддерживает частоту 8KHz. В комплект поставки входит ультрагибкий кабель Razer Speedflex.
Razer также представила ограниченную серию Faker для модели Purgatory Viper V3 Professional Edition, которая отличается эксклюзивным элементом "big devil" на своей поверхности и подписью Faker. Этот вариант имеет ещё более лёгкий вес (63 г) и поставляется с оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K; поддерживает беспроводную технологию Razer HyperSpeed, может быть обновлён до родной частоты опроса в 4KHz. Вариант Faker может похвастаться 90 часами автономной работы и интерфейсом USB-C. Стоит мышь 1 299 юаней ($188).
В целом, Razer Purgatory Viper V3 Professional Edition и его лимитированная серия Faker обеспечивают передовые возможности благодаря лёгкой конструкции, новейшей сенсорной технологии и высокой скорости.
Источник.