Засекреченная разработка аналогов также запрещается.

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Китайские регуляторы предписали крупным технологическим компаниям не предлагать услуги ChatGPT широкой публике. Сообщается, что Tencent Holdings и Ant Group получили указание не предоставлять доступ к сервисам ChatGPT на своих платформах как напрямую, так и через третьих лиц. IT-компании также должны будут отчитаться перед регуляторами, прежде чем запускать свои собственные сервисы, основанные на искусственном интеллекте и нейросетях.

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ChatGPT, разработанный стартапом OpenAI при поддержке Microsoft, сейчас официально не доступен в Китае, но некоторые интернет-пользователи смогли получить к нему доступ с помощью виртуальной частной сети. Кроме того, сторонние разработчики выпустили десятки мини-программ в приложении WeChat компании Tencent, которые предлагают услуги ChatGPT под другим названием. Под давлением регулирующих органов Tencent уже приостановил работу нескольких таких сервисов, независимо от того, были ли они связаны с ChatGPT или являлись подделками.

Данный шаг регуляторов был сделан на фоне официальных сообщений против ChatGPT. В понедельник государственное СМИ China Daily на Weibo заявило, что чат-бот от OpenAI может оказывать помощь правительству США в распространении дезинформации и манипулировании глобальными нарративами в своих геополитических интересах. Каких-либо серьёзных доказательств предоставлено не было.

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После того как ChatGPT захватил мир технологий, китайские технологические гиганты, включая Tencent, Alibaba и Baidu, поспешили обнародовать свои собственные планы по разработке аналогичных сервисов. Например, компания Baidu объявила, что в марте завершит внутреннее тестирование проекта "Эрни Бот". Изначально сервис планировался как встроенная функция некоторых продуктов компании.

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