Чтобы лучше определить эффективность популярного ИИ-бота ChatGPT, ставшего настоящей сенсацией 2023 года, газета The Straits Times провела с ним комплексный тест, аналогичный стандартному ежегодному экзамену, который обязаны сдавать 12-летние школьники из Сингапура. К сожалению, результаты оказались далеко не впечатляющими.
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На экзаменах PSLE по математике с 2020 по 2022 год ChatGPT получил в среднем 16 баллов из 100, на экзаменах по естественным наукам – 21 балл из 100, а вопросы на понимание английского языка были пройдены с очень большим трудом.
Однако, тут есть одна загвоздка: чат-бот, основанный на искусственном интеллекте, не смог ответить на большинство вопросов, поскольку ему было трудно понять предоставленные ему изображения и графики. В результате настолько низкие оценки можно считать отчасти несправедливыми.
Несмотря на это, эффективность ИИ-бота в самых простых вопросах была шокирующей, учитывая, что он высоко ценится за свою способность составлять целые эссе или даже сотни строк связного кода, тем самым представляя угрозу для многих высокооплачиваемых ИТ-специалистов.
Факт остаётся фактом: ChatGPT, не смог сдать экзамен, который сингапурские подростки должны пройти перед поступлением в среднюю школу.
ChatGPT, напомним, был разработан компанией OpenAI, основанной в 2015 году Илоном Маском, Сэмом Альтманом, Грегом Брокманом, Ийаном Гудфеллоу и Джоном Шеем. Популярный сегодня чат-бот создали путём обучения большой модели искусственного интеллекта на огромных объемах текстовых данных, включая всемирную сеть.
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