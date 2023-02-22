Объясняется это тем, что игру финансировали компании, находящиеся под санкциями.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как утверждают источники, Министерство цифровой трансформации Украины недавно подало обращение к Valve, Sony и Microsoft с просьбой запретить продажи нового российского шутера Atomic Heart от Mundfish как на территории Украины, так и во всех других странах земного шара. Заместитель главы ведомства Александр Борняков, выразил своё недовольство тем, что игра "была создана на деньги российских компаний и банков, подвергшихся санкциям". Кроме того, он сообщает, что тайтл втайне собирает данные пользователей, которые впоследствии могут передаваться третьим лицам.

реклама

По мнению Борнякова, Atomic Heart представляет угрозу для геймеров, поскольку может без предупреждения собирать и передавать их личные данные неизвестным структурам.

Несмотря на это, шутер Atomic Heart уже доступен на ПК, PlayStation и Xbox. За короткий промежуток времени игра получила более 4 тысяч положительных отзывов на платформе Steam, что свидетельствует о её популярности среди игроков.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Критика со стороны украинского ведомства вполне может негативно повлиять на продажи Atomic Heart, поскольку аргументы о незащищённости личных данных всегда вызывают беспокойство среди пользователей. Компании Valve, Sony и Microsoft, которым было адресовано обращение, ещё никак его не прокомментировали.