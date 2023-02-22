Как утверждают источники, Министерство цифровой трансформации Украины недавно подало обращение к Valve, Sony и Microsoft с просьбой запретить продажи нового российского шутера Atomic Heart от Mundfish как на территории Украины, так и во всех других странах земного шара. Заместитель главы ведомства Александр Борняков, выразил своё недовольство тем, что игра "была создана на деньги российских компаний и банков, подвергшихся санкциям". Кроме того, он сообщает, что тайтл втайне собирает данные пользователей, которые впоследствии могут передаваться третьим лицам.
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По мнению Борнякова, Atomic Heart представляет угрозу для геймеров, поскольку может без предупреждения собирать и передавать их личные данные неизвестным структурам.
Несмотря на это, шутер Atomic Heart уже доступен на ПК, PlayStation и Xbox. За короткий промежуток времени игра получила более 4 тысяч положительных отзывов на платформе Steam, что свидетельствует о её популярности среди игроков.
Критика со стороны украинского ведомства вполне может негативно повлиять на продажи Atomic Heart, поскольку аргументы о незащищённости личных данных всегда вызывают беспокойство среди пользователей. Компании Valve, Sony и Microsoft, которым было адресовано обращение, ещё никак его не прокомментировали.