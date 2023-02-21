Но пока что не очень быстрыми темпами.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В Европе цены на новые графические процессоры AMD Radeon RX 7900 и NVIDIA GeForce 4000 начинают снижаться, хотя и медленными темпами.

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В магазине Mindfactory, одном из крупнейших немецких ритейлеров, средняя стоимость видеокарты, проданной в феврале этого года, как минимум на 93% выше, чем в 2020 году. Средняя цена продажи видеокарт серии GeForce сейчас составляет 825 евро, в то время как чипы Radeon обычно не стоят более 600 евро. Это существенно больше, чем два с половиной года назад (427 и 295 евро соответственно). Запуск новейших графических процессоров от AMD и NVIDIA, вероятно, дополнительно способствует повышению цен.

Хорошая новость заключается в том, что цены на видеокарты Radeon снизились на 5,6%, а на GeForce – на 3% по сравнению с январем. Это признак того, что некоторые GPU теперь доступны дешевле MSRP.

Radeon RX 7900 XTX в Европе сейчас на 14% дешевле, чем в январе, хотя цена все еще на 6% выше рекомендованной. Radeon RX 7900 XT, в свою очередь, на 6,9% дешевле РРЦ. Cтоимость GeForce RTX 4090 также снизилась на 6,2% всего за один месяц, что является самым хорошим показателем для всей серии GeForce RTX 4000.

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В заключение можно сказать, что цены на настольные GPU всё ещё высоки, но на рынке определённо есть признаки улучшения. Если тенденция к падению цен сохранится, то в ближайшем будущем мы сможем увидеть более доступные видеокарты.

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