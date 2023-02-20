Официальные продажи стартуют через два дня.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В Китае уже доступен новый ноутбук Colorful Star X15 AT, оснащённый мощным процессором Intel Core i5-13500HX тринадцатого поколения и высокопроизводительным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4000. Сейчас лэптоп доступен для предзаказа, а официальные продажи стартуют 22 февраля.

реклама

Хотя Colorful Star X15 AT сложно назвать самым бюджетным ноутбуком в настоящее время, его цена всё же остается весьма доступной. Версия с мобильным ускорителем GeForce RTX 4050 оценена в 945 долларов, а вариант с GeForce RTX 4060 – в 1 020 долларов. TDP графических ускорителей составляет всего 140W.

Процессор Core i5-13500HX является достаточно мощным для запуска всех современных игр. Он имеет 14 ядер и работает на частоте от 2,6 до 4,7 ГГц. Дисплей ноутбука получил IPS-матрицу с диагональю 15,6", разрешением 2К и частотой обновления в 144 Гц. Лэптоп также оснащён 16Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 512Gb.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Среди портов можно найти USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, а также видеовыходы DisplayPort и HDMI и сетевой порт RJ-45. Все эти характеристики делают Colorful Star X15 AT весьма мощным, но при этом доступным вариантом для геймеров и профессионалов, которые ищут высокую производительность и скромный ценник в одном устройстве.

Источник.