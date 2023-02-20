В Китае уже доступен новый ноутбук Colorful Star X15 AT, оснащённый мощным процессором Intel Core i5-13500HX тринадцатого поколения и высокопроизводительным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4000. Сейчас лэптоп доступен для предзаказа, а официальные продажи стартуют 22 февраля.
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Хотя Colorful Star X15 AT сложно назвать самым бюджетным ноутбуком в настоящее время, его цена всё же остается весьма доступной. Версия с мобильным ускорителем GeForce RTX 4050 оценена в 945 долларов, а вариант с GeForce RTX 4060 – в 1 020 долларов. TDP графических ускорителей составляет всего 140W.
Процессор Core i5-13500HX является достаточно мощным для запуска всех современных игр. Он имеет 14 ядер и работает на частоте от 2,6 до 4,7 ГГц. Дисплей ноутбука получил IPS-матрицу с диагональю 15,6", разрешением 2К и частотой обновления в 144 Гц. Лэптоп также оснащён 16Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 512Gb.
Среди портов можно найти USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, а также видеовыходы DisplayPort и HDMI и сетевой порт RJ-45. Все эти характеристики делают Colorful Star X15 AT весьма мощным, но при этом доступным вариантом для геймеров и профессионалов, которые ищут высокую производительность и скромный ценник в одном устройстве.
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