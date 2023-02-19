Тесты проводились в бенчмарках.

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Согласно последним тестам, мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 способна обеспечить лишь 60% производительности своего настольного аналога в игровых нагрузках. Однако это не означает, что мобильная версия не является мощным GPU. На самом деле, мобильная GeForce RTX 4090 оснащена тем же чипом, что и настольная GeForce RTX 4080, разница между ними лишь в объеме памяти и тактовой частоте.

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Если настольная GeForce RTX 4080 имеет 16Gb памяти GDDR6X с тактовой частотой 22,4 Гбит/с, то мобильная GeForce RTX 4090 может похвастаться 16Gb памяти GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с. Что касается частот, то мобильная GeForce RTX 4090 достигает пика на 2,4 ГГц, в то время как настольная GeForce RTX 4080 может выдавать и 2,5 ГГц.

Чтобы проверить производительность мобильной GeForce RTX 4090, её установили в паре с Intel Core i9-13950HX в ноутбук Razer Blade 16 и сравнили с видеокартами Ada Lovelace для настольных ПК высокого класса в бенчмарках 3DMark TimeSpy, TimeSpy Extreme, FireStrike Ultra и FireStrike Extreme. В TimeSpy мобильная GeForce RTX 4090 набрала 19 800 баллов, что значительно ниже, чем у её настольного аналога; разрыв в производительности составил 56% и 80% в TimeSpy и TimeSpy Extremе соответственно.

В FireStrike разница в производительности между мобильной и настольной версиями была ещё более существенной: настольная GeForce RTX 4090 оказалась почти на 90% быстрее своего мобильного варианта в FireStrike Ultra и на 70-75% быстрее в FireStrike Extreme. Настольная GeForce RTX 4080 также опередила мобильную GeForce RTX 4090 на 40-45% в обоих тестах 3DMark.

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В целом, хотя GeForce RTX 4090 Mobile является впечатляющей лэптопной графикой, её производительность в значительной степени ограничена температурами и тактовой частотой, что приводит к 60% снижению мощности по сравнению с настольным аналогом.

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