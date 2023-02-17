Компания Yeston представила своё последнее дополнение к игровому портфолио – карту GeForce RTX 4080 из фирменной серии Sakura Sugar. Чип сочетает в себе ряд новых интересных функций, которые кардинальным образом отличают его от конкурентов:
- Новый дизайн системы охлаждения с красочным кожухом и задней панелью
- Белую печатную плату (впервые для графических процессоров GeForce RTX 4080).
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Это то, чего не было ни в одной другой модели GeForce RTX 4000, за исключением серии GALAX HOF, хотя, справедливости ради, ни одна GeForce RTX 4080 HOF до сих пор не выпущена.
Чтобы убедиться, что карта Sakura Sugar действительно будет обеспечивать наилучшую производительность, разработчик увеличил диаметр вентилятора, добавил конструкцию из восьми медных трубок и оптимизировал компоновку печатной платы. Всё это, а также новый модуль охлаждения, предназначены для повышения производительности по сравнению с графическим процессором GeForce RTX 3080 Sakura.
К сожалению, нам ещё предстоит получить подтверждение того, когда эта карта будет доступна в магазинах, но мы можем предположить, что поставки займут около месяца после выпуска графического процессора Radeon RX 7900 Sakura в США. Веб-сайт Yeston в настоящее время обновляет информацию о карте. Из этого следует, что мы ещё не знаем полных спецификаций GeForce RTX 4080 Sakura Sugar.
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