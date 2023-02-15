Предзаказы на ноутбуки с новыми графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050 уже открыты по цене от 999 долларов. На сегодняшний день это одни из самых мощных мобильных графических процессоров компании, которые обеспечивают впечатляющую производительность как для геймеров, так и для создателей контента.
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GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060, как известно, имеют 8Gb памяти GDDR6 с 4608 и 3072 ядрами соответственно. GeForce RTX 4050 – это графический процессор начального уровня с 6Gb памяти GDDR6 и тактовой частотой до 2370 МГц. Все три чипа получили базовое потребление в 35W и TGP до 115W.
Пользователи, которые хотят приобрести один из этих ноутбуков с графикой Ada, могут рассчитывать на повышение производительности до 30% по сравнению с их предшественниками, а также на доступ к новейшим функциям, таким как DLSS 3.0 или улучшенной трассировке лучей. Ноутбуки серии NVIDIA GeForce RTX 40 будут выпущены 22 февраля и обещают стабильный игровой процесс в разрешении 1440p со скоростью 80+ кадров в секунду, а 2,5-часовой рендеринг на них выполняется всего за 10 минут. Благодаря новой серии процессоров Intel Raptor Lake-H данные ноутбуки станут отличным выбором для тех, кто ищет хорошие вычислительные возможности за относительно скромную стоимость.
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