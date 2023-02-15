Недавние слухи о грядущей видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 до сих пор расходятся по сети, а известный инсайдер Kopite7kimi уже сделал несколько новых заявлений. Согласно предоставленной информации, похоже, что новая средне-бюджетная карта будет оснащена графическим процессором AD107-400-A1 и полностью активированным кристаллом AD107; в общей сложности чип получит 3072 ядра CUDA и 8Gb памяти GDDR6. Уменьшенный 128-битный интерфейс шины, однако, некоторых геймеров может немного разочаровать.
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Ожидается, что карта будет иметь TDP 115W и пропускную способность 288 ГБ/с, предлагая пользователям прирост производительности в 30-50% по сравнению с текущей GeForce RTX 3060. Что касается вычислительных возможностей, графический процессор GeForce RTX 4060 8Gb будет примерно на 25% быстрее, чем GeForce RTX 3060 12Gb, хотя для некоторых игр, всё таки, может потребоваться больший объем памяти.
Ожидается, что карта появится на рынке в середине 2023 года, после запуска GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti. Потребителям, вероятнее всего, придётся выложить за неё около 300-400 долларов. С такими характеристиками NVIDIA GeForce RTX 4060 может стать идеальным по доступности вариантом для игр с разрешением 1080p.
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