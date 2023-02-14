В Нигерии смартфон будет стоить 69% всей годовой зарплаты.

Не секрет, что серия iPhone 14 от Apple имеет довольно высокую стоимость. В США потребители должны раскошелиться минимум на 799 долларов, в зависимости от того, какой "маршрут" они выберут. Тем не менее, когда дело доходит до покупки флагманского устройства, статистика показывает, что США – не единственная страна, где люди много платят за смартфон.

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По данным источников, аккаунт World of Statistics в Twitter недавно сообщил о размере годовой зарплаты людей разных стран, необходимой для покупки iPhone 14. Нигерия, ожидаемо, оказалась самой дорогой: людям приходится тратить поразительные 69% своей годовой зарплаты только на один смартфон Apple. Бангладеш не сильно отстал: 59% зарплаты в год. В Индии, с другой стороны, не произошло значительного улучшения доступности – жители должны тратить 42% своей общей годовой зарплаты на покупку iPhone 14.

Лучше всех справились жители Люксембурга, которым приходится тратить всего 1,6% своей зарплаты на покупку устройства. Американцы тоже могут купить iPhone 14 существенно дешевле, поскольку для этого им нужно отдать около 1,8%. Важно отметить, что налоги на импортные товары могут меняться в разных регионах, из-за чего конечная цена смартфона дополнительно увеличивается.

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Apple, напомним, находится на пороге внедрения новой службы подписки на оборудование для iPhone в надежде сделать смартфоны более доступными для своих клиентов. Ожидается, что услуга будет запущена в США, а затем и в других странах. Это может оказаться выгодным шагом для потребителей, поскольку подписка позволит им иметь доступ к высококачественной электронике без необходимости каждый год "разбивать копилки".

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