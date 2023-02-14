Это одна из самых дорогих видеокарт в истории.

Некоторое время назад мы рассказывали о том, что в интернете засветился очень редкий инженерный прототип видеокарты 3dfx Voodoo 5 6000 из далёких 2000-х годов. Из-за различных ошибок и задержек данные видеокарты так и не смогли увидеть свет, однако некоторые прототипы время от времени появляются на аукционах. Один из таких выставили на eBay, где его недавно купили за огромную сумму – 15 тыс. долларов.

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Voodoo 5 6000 — это однослотовая видеокарта с четырьмя графическими процессорами VSA-100. Каждый из них имел 14 миллионов транзисторов, поэтому чип мог бы стать одной из самых передовых видеокарт того времени. За счёт 128Mb видеопамяти он бы с лёгкостью обогнал GeForce 2 GTS/Ultra и Radeon 7500. Причиной задержек стали проблемы совместимости в режиме AGP 4x, необходимом для GPU Intel Pentium.

Сообщается, что данная модель, купленная за 15 тыс. долларов, представляет собой переработанный прототип от инженера 3dfx Хэнка Семенка, стабильно работающий с 8X FSAA. Кроме того, в нём исправлена большая часть всех известных ошибок. Прототип получил маркировку 3700A.

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Под конец аукциона было зафиксировано 65 предложений, а цена в 15 тыс. долларов превышает стоимость Voodoo 5 5500, выпущенной в 2020 г., более чем в 50 раз.

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