Недавно на американской площадке eBay стартовал очередной интересный аукцион, в котором участвует редкая коллекционная видеокарта 3dfx Voodoo 5 6000. Ключевая особенность карты состоит в том, что это инженерный прототип под кодовым названием 3700A, которому не суждено было поступить в массовое производство. На корпусе Voodoo 5 6000 удалось поместить сразу четыре полноценных графических процессора VSA-100.
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Сообщается, что перед нами практически последний прототип готового продукта, который должны были выпустить через несколько месяцев. К большому сожалению, компанию 3dfx в конце 2000-го года приобрела NVIDIA, после чего разработку Voodoo 5 6000 спешно отменили.
Несмотря на свой возраст, прототип высокого оценили в стоимости. Его базовая цена на eBay составляет 5 тыс. долларов, но по причине того, что это аукцион, анонимный покупатель уже сегодня готов отдать за видеокарту в два раза больше – 10 тыс. долларов. Важно подчеркнуть, что до конца аукциона ещё 9 дней, и за это время цена может дополнительно вырасти.
Voodoo 5 6000, напомним, поддерживает разрешение 1366х768р, работает с API DirectX 6 и OpenGL 1.1, на борту имеет 128Mb видеопамяти со 128-битной шиной. Потребление чипа составляет скромные для нынешних времён 60W. Питание идёт по разъёму VGA.