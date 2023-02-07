Чип имеет сразу 4 графических процессора.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Недавно на американской площадке eBay стартовал очередной интересный аукцион, в котором участвует редкая коллекционная видеокарта 3dfx Voodoo 5 6000. Ключевая особенность карты состоит в том, что это инженерный прототип под кодовым названием 3700A, которому не суждено было поступить в массовое производство. На корпусе Voodoo 5 6000 удалось поместить сразу четыре полноценных графических процессора VSA-100.

реклама

Сообщается, что перед нами практически последний прототип готового продукта, который должны были выпустить через несколько месяцев. К большому сожалению, компанию 3dfx в конце 2000-го года приобрела NVIDIA, после чего разработку Voodoo 5 6000 спешно отменили.

Несмотря на свой возраст, прототип высокого оценили в стоимости. Его базовая цена на eBay составляет 5 тыс. долларов, но по причине того, что это аукцион, анонимный покупатель уже сегодня готов отдать за видеокарту в два раза больше – 10 тыс. долларов. Важно подчеркнуть, что до конца аукциона ещё 9 дней, и за это время цена может дополнительно вырасти.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Voodoo 5 6000, напомним, поддерживает разрешение 1366х768р, работает с API DirectX 6 и OpenGL 1.1, на борту имеет 128Mb видеопамяти со 128-битной шиной. Потребление чипа составляет скромные для нынешних времён 60W. Питание идёт по разъёму VGA.