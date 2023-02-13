С появлением на рынке ноутбуков с топовыми мобильными видеокартами Ada Lovelace GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 вышло уже огромное количество тестов различных моделей. Результаты, как и обещали инсайдеры, приятно удивили, однако ещё больше должны порадовать мобильные GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070.
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Опираясь на недавние тесты лэптопов MSI Titan GT77HX V13 и XMG Neo 16 E23 от ComputerBase, можно сделать несколько любопытных выводов:
- Максимальный лимит потребления у обоих топовых карт находится на уровне 150W
- С TGP в 150W разница в производительности не превышает 9%
- Паритет по производительности достигается, когда потребление GeForce RTX 4090 снижают до 120W
- На минимальном показателе потребление энергии (80W) GeForce RTX 4090 примерно на 30% медленнее GeForce RTX 4080 (150W)
- GeForce RTX 4080 на минимальном потреблении (60W) почти на 50% медленнее GeForce RTX 4090 на 150W
- На TGP 150W мобильная версия GeForce RTX 4090 соответствует настольным GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XTXH
- На максимальном TGP мобильную GeForce RTX 4090 можно назвать аналогом десктопной RTX 4070 Ti (±5%)
- Настольная GeForce RTX 4080 в играх быстрее мобильной GeForce RTX 4090 примерно на 25%
- На максимальном TGP мобильную GeForce RTX 4080 можно назвать аналогом настольной GeForce RTX 3080
- GeForce RTX 4080 с минимальным лимитом потребления не мощнее GeForce RTX 3060 Ti
Характеристики ноутбуков:
- MSI Titan GT77HX V13: Core i9-13950HX, GeForce RTX 4090
- XMG Neo 16 E23: Core i7-13700HX, GeForce RTX 4080
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