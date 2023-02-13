Как и в оригинальных книгах писательницы Джоан Роулинг, в новой игре Hogwarts Legacy общежития в Хогвартсе разделены на женский и мужской этажи. По логике, играя за мужского персонажа, попасть на женский этаж невозможно, потому что так захотели разработчики. Как только на лестницу становится главный герой, она автоматически превращается в горку и перекрывает проход таким образом, чтобы доступа на второй этаж не оказалось вообще.
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Тем не менее, одному игроку уже удалось это сделать. По видимому, ему стало очень интересно, что можно найти на женском этаже, и он начал искать баги, чтобы пройти. После нескольких десятков минут он нашёл что искал: если уцепиться за поручень на лестнице (буквально встать на него), ступеньки на пару секунд превратятся в горку по своему обыкновению, однако спустя короткое время по ним вновь можно будет пройти.
Несмотря на то что пройти на второй этаж по задумке разработчиков нельзя, он всё равно детально проработан, но едва ли там удастся найти хоть что-нибудь кроме закрытых комнат. Исходя из этого, фанаты даже предположили, что баг с лестницей вполне мог задумываться как фича, а за проход им дадут уникальное достижение.