Ничего нового он там не нашёл.

Как и в оригинальных книгах писательницы Джоан Роулинг, в новой игре Hogwarts Legacy общежития в Хогвартсе разделены на женский и мужской этажи. По логике, играя за мужского персонажа, попасть на женский этаж невозможно, потому что так захотели разработчики. Как только на лестницу становится главный герой, она автоматически превращается в горку и перекрывает проход таким образом, чтобы доступа на второй этаж не оказалось вообще.

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Тем не менее, одному игроку уже удалось это сделать. По видимому, ему стало очень интересно, что можно найти на женском этаже, и он начал искать баги, чтобы пройти. После нескольких десятков минут он нашёл что искал: если уцепиться за поручень на лестнице (буквально встать на него), ступеньки на пару секунд превратятся в горку по своему обыкновению, однако спустя короткое время по ним вновь можно будет пройти.

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Несмотря на то что пройти на второй этаж по задумке разработчиков нельзя, он всё равно детально проработан, но едва ли там удастся найти хоть что-нибудь кроме закрытых комнат. Исходя из этого, фанаты даже предположили, что баг с лестницей вполне мог задумываться как фича, а за проход им дадут уникальное достижение.