Без 3D-принтера на этот раз не обошлось.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ранее сообщалось, что энтузиаст Кен Пиллонель, работающий с техникой, смог успешно модифицировать iPhone, добавив ему разъем USB-C. Впоследствии уникальное устройство было продано на открытом аукционе за более чем 10 тыс. долларов, что сполна окупило все старания инженера. Недавно он решил сделать нечто похожее, добавив порт USB-C в новые беспроводные наушники AirPods Pro.

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Как известно, чехол для зарядки AirPods 1, AirPods 2 и AirPods Pro невозможно открыть без повреждения устройства, в связи с чем специалисты по ремонтопригодности из iFixit оценили все три модели наушников в 0 баллов. Ориентируясь на это, единственный вариант, который остался у инженера, – это напечатать новый корпус для AirPods Pro на 3D-принтере. Так и решено было поступить.

Разработав модель сменного корпуса и распечатав её, энтузиаст понял, что он может купить аккумуляторы для кейса, но вот приобрести фирменный порт Apple Lightning у него нигде не выйдет. Решение проблемы оказалось достаточно простым: инженер напечатал ещё одну модель бокса для наушников, но уже не с портом Lightning, а с разъемом USB-C – гораздо более современным и удобным видом зарядки.

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Главная цель работы энтузиаста заключалась в том, чтобы его кейс могли открывать специалисты, дабы получить доступ к внутренним компонентам в случае поломки устройства. Своей цели Кен Пиллонель добился.

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