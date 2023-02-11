Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст добавил AirPods Pro поддержку USB-C
Без 3D-принтера на этот раз не обошлось.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Ранее сообщалось, что энтузиаст Кен Пиллонель, работающий с техникой, смог успешно модифицировать iPhone, добавив ему разъем USB-C. Впоследствии уникальное устройство было продано на открытом аукционе за более чем 10 тыс. долларов, что сполна окупило все старания инженера. Недавно он решил сделать нечто похожее, добавив порт USB-C в новые беспроводные наушники AirPods Pro.

реклама

Как известно, чехол для зарядки AirPods 1, AirPods 2 и AirPods Pro невозможно открыть без повреждения устройства, в связи с чем специалисты по ремонтопригодности из iFixit оценили все три модели наушников в 0 баллов. Ориентируясь на это, единственный вариант, который остался у инженера, – это напечатать новый корпус для AirPods Pro на 3D-принтере. Так и решено было поступить.

Разработав модель сменного корпуса и распечатав её, энтузиаст понял, что он может купить аккумуляторы для кейса, но вот приобрести фирменный порт Apple Lightning у него нигде не выйдет. Решение проблемы оказалось достаточно простым: инженер напечатал ещё одну модель бокса для наушников, но уже не с портом Lightning, а с разъемом USB-C – гораздо более современным и удобным видом зарядки. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Главная цель работы энтузиаста заключалась в том, чтобы его кейс могли открывать специалисты, дабы получить доступ к внутренним компонентам в случае поломки устройства. Своей цели Кен Пиллонель добился.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #наушники #airpods #usb-c #airpods pro #airpods 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 2027 году процессоры Arm займут четверть рынка ноутбуков
Apple запатентовала добавление камеры в Apple Watch
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
73
Китай рассказал, чем обернётся поставка западных истребителей Украине
13
Немцы не разрешили Нидерландам передать танки Leopard 2 Украине
1
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
38
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
13
Бойцы ВС РФ вычислили слабые места танков Abrams и Leopard и могут уничтожить их одним выстрелом
6
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
29
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
34
Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств
5
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
17
Как США сели в лужу с китайским аэростатом, и почему американцы не нашли оборудования для шпионажа
5
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
6
PowerColor рассказала о частотах однослотовой Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil
1
Интервью с гейм-директором Atomic Heart Роберт Багратуни
3
1Password отказывается от паролей в пользу ключей доступа
+
Почему продажи электроники в 2023 году обещают быть печальными
1
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
7
СМИ: структура «Росатома» приобретает разработчика процессов «Эльбрус»
7
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
5

Популярные статьи

Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
24
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
94
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
33
Стоит ли покупать Xbox series X
25
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
30
Украинские истребители продолжают падать, а в Киеве заявили, что у России снова закончились ракеты
3
Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр
26
IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман
30
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
11

Сейчас обсуждают

Ezdiumno
23:40
Она не фраер. Она баба со всеми бабьими недостатками. Включая бесконтрольную болтливость...
Глава МИД Германии признала, что заявление о «войне» Европы против России было ошибкой
Ezdiumno
23:39
Что вы от бабы хотите? Сболтнула в запале...
Глава МИД Германии признала, что заявление о «войне» Европы против России было ошибкой
Ezdiumno
23:38
Да не было это заявление ошибкой. "Что у Байдена на уме, то у Бербок на языке". Ну сболтнула глупая баба, что уж тут оправдываться. Главное, мы давно знаем, что сша и нато воюют с Росией посредством...
Глава МИД Германии признала, что заявление о «войне» Европы против России было ошибкой
Владимир Добров
23:37
Украина в Евросоюзе? Если почитать условия для вступления в Евросоюз, то для Украины это лампочка Ильича в конце туннеля. А для Евросоюза это гарантированный развал как союза государств, который не со...
Зеленский выразил надежду на вступление Украины в ЕС через два года
Глаза нормальные
23:36
Не "в", а "на".
Депортированный из России блогер Некоглай выдвигает себя на пост Премьер-министра Молдовы
jsth
23:33
У меня такое ощущение, что ты как либерал, который все время говорит как все плохо, но при этом крайне заинтересован не в улучшении ситуации, а в ее ухудшении. Ведь если будет хорошо, то у тебя отпаде...
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Андрей Мальцев
23:29
Рим не возражает ... Чарльз третий вздохнул свободнее и в здании Парламента запотели стёкла:)
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
Антон Каргатов
23:23
Оборонять захваченные территории было сложно, и решили наступать? В наступлении, типа, потери меньше? Ай да гении военной науки! Или пропаганды...
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
Сергей Колмаков
23:12
Именно для того, чтобы отвалить от компа и её мешать остальным членам семьи дек и нужен. У меня со временем мозги начали путать время за компом между работой и играми. Успокаиваетсы башка только когда...
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
Дмитрий Семёнов
23:11
Ммм... А орлан они тоже купили для наведения? Вообще это древний БП времён союза, тогда умели и могли, в сейчас так кремляди одним словом
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем