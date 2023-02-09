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Уже давно ходят слухи, что компания NVIDIA готовит к выпуску следующую видеокарту поколения Ada Lovelace – GeForce RTX 4070. Учитывая, что до этого вышли GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, в это не так сложно поверить. Несмотря на то, что ускоритель ещё официально не был анонсирован и ситуация может измениться, NVIDIA, по данным американских СМИ, уже разослала партнёрам графики поставок видеокарт.

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В письмах утверждается, что в магазины новая видеокарта должна поступить примерно в апреле. Когда журналисты получат чип для тестов и когда снимут эмбарго на их публикацию, пока что неизвестно. Всё это NVIDIA будет планировать в следующем месяце. Документы, содержащие сведения о релизе в апреле, вполне могут быть заменены, а старт продаж – перенесён.

Опираясь на более ранние утечки, GeForce RTX 4070 получит печатную плату PG141 SKU 343 (известно также о существовании PG141 SKU 344 и PG141 SKU 345), 5888 ядер, 12Gb памяти GDDR6X и всего 200W потребления.

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Чтобы выпустить карту в апреле, компания должна начать её массовое производство уже в этом месяце. Соответственно, первые образцы GeForce RTX 4070 либо встали на конвейер, либо встанут в скором времени. Из этого можно сделать вывод, что к нынешнему моменту NVIDIA точно определилась с конечными характеристиками графического процессора.

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