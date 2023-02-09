Тайваньская компания MSI вчера представила несколько новых вариантов видеокарт для GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti поколения Аda Lovelace. Сообщается, что конструкция Gaming Trio White сочетает в себе огромную производительность Ada, улучшенную печатную плату, продвинутую систему охлаждения и элегантный серебристо-белый дизайн кожуха. Ключевой особенностью карт является их способность практически бесшумно работать на минимальных температурах.
реклама
В отличие от стандартных моделей Gaming Trio, серия White отличается особыми вентиляторами TORX Fan 5.0, которые направляют горячий воздух в модернизированную систему охлаждения TRI FROZR 3. Несколько важных характеристик серии Gaming Trio White, на которые стоит обратить внимание:
- Медная пластина в основе радиатора для более эффективного рассеивания тепла
- Двойной BIOS (бесшумный или игровой режим по щелчку)
- Усиленная задняя панель корпуса
- Пассивное охлаждение за счёт термопрокладок
- Синхронная подсветка Mystic Light
- Дополнительно можно приобрести такой же морозно-белый кронштейн Gaming Trio, который будет сочетаться с цветом самой видеокарты
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio White:
- AD104-400
- 7680 CUDA
- 2310 МГц в стандартном режиме
- 2760 МГц в Boost
- 12Gb GDDR6X
- 21 Гбит/с
MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio White:
- AD103-300
- 9728 CUDA
- 2205 МГц в стандартном режиме
- 2610 МГц в Boost
- 16Gb GDDR6X
- 22.4 Гбит/с
Источник.рекомендации-17% на RTX 4070 Ti в СитилинкеВыбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли внизИщем PHP-программиста для апгрейда конфы3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр13700K дешевле 40 тр в Регарде16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началомКомпьютеры от 10 тр в Ситилинке3070 дешевле 50 тр в СитилинкеMSI 3050 за 25 тр в Ситилинке3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом13600K дешевле 30 тр в Регарде4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60-19% на 13900KF - цены рухнули12900K за 40тр с началом в СитилинкеRTX 4090 за 140 тр в Регарде3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде