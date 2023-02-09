Очередное обновление от компании MSI.

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Тайваньская компания MSI вчера представила несколько новых вариантов видеокарт для GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti поколения Аda Lovelace. Сообщается, что конструкция Gaming Trio White сочетает в себе огромную производительность Ada, улучшенную печатную плату, продвинутую систему охлаждения и элегантный серебристо-белый дизайн кожуха. Ключевой особенностью карт является их способность практически бесшумно работать на минимальных температурах.

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В отличие от стандартных моделей Gaming Trio, серия White отличается особыми вентиляторами TORX Fan 5.0, которые направляют горячий воздух в модернизированную систему охлаждения TRI FROZR 3. Несколько важных характеристик серии Gaming Trio White, на которые стоит обратить внимание:

Медная пластина в основе радиатора для более эффективного рассеивания тепла

Двойной BIOS (бесшумный или игровой режим по щелчку)

Усиленная задняя панель корпуса

Пассивное охлаждение за счёт термопрокладок

Синхронная подсветка Mystic Light

Дополнительно можно приобрести такой же морозно-белый кронштейн Gaming Trio, который будет сочетаться с цветом самой видеокарты

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio White:

AD104-400

7680 CUDA

2310 МГц в стандартном режиме

2760 МГц в Boost

12Gb GDDR6X

21 Гбит/с

MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio White:

AD103-300

9728 CUDA

2205 МГц в стандартном режиме

2610 МГц в Boost

16Gb GDDR6X

22.4 Гбит/с

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