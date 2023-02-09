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MSI анонсировала новые RTX 4080 и RTX 4070 Ti Gaming Trio White: тихие, мощные и красивые
Очередное обновление от компании MSI.
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Тайваньская компания MSI вчера представила несколько новых вариантов видеокарт для GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti поколения Аda Lovelace. Сообщается, что конструкция Gaming Trio White сочетает в себе огромную производительность Ada, улучшенную печатную плату, продвинутую систему охлаждения и элегантный серебристо-белый дизайн кожуха. Ключевой особенностью карт является их способность практически бесшумно работать на минимальных температурах.

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В отличие от стандартных моделей Gaming Trio, серия White отличается особыми вентиляторами TORX Fan 5.0, которые направляют горячий воздух в модернизированную систему охлаждения TRI FROZR 3. Несколько важных характеристик серии Gaming Trio White, на которые стоит обратить внимание:

  • Медная пластина в основе радиатора для более эффективного рассеивания тепла
  • Двойной BIOS (бесшумный или игровой режим по щелчку)
  • Усиленная задняя панель корпуса
  • Пассивное охлаждение за счёт термопрокладок
  • Синхронная подсветка Mystic Light
  • Дополнительно можно приобрести такой же морозно-белый кронштейн Gaming Trio, который будет сочетаться с цветом самой видеокарты

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio White:

  • AD104-400
  • 7680 CUDA
  • 2310 МГц в стандартном режиме
  • 2760 МГц в Boost
  • 12Gb GDDR6X
  • 21 Гбит/с

MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio White:

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