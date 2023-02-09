Без десктопной видеокарты в комплекте.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

За долгие годы развития игровых ПК мы уже привыкли, что хорошая система должна занимать много места, иметь должное охлаждение и дорогую десктопную видеокарту. Тем не менее, компания MSI решила напомнить, что это совсем не так. Без видеокарты компьютер, естественно, на ультра-настройках игры не потянет, однако система для офисных задач может легко поместиться и в маленькую коробочку.

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MSI Cubi 5 12M представляет собой необычный мини-ПК, созданный специально для тех, у кого рабочее пространство сильно ограничено. Главной особенностью Cubi 5 12M является то, что его можно прикрепить под стол, на стену или даже "приклеить" за монитором. Из-за своих скромных габаритов (124х124х53,7 мм; 0,55 кг) компьютер не будет перевешивать монитор.

Характеристики Cubi 5 12M следующие:

Процессор: Core i3-1215U, Core i5-1235U и Core i7-1255U на выбор

Графический процессор: Intel Iris Xe Graphics

Оперативная память: до 64Gb DDR4

Слоты: один порт 2,5" (HDD или SSD)

Разъемы: один USB-C, четыре USB-А, один DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и два Ethrenet RJ45

Операционная система: Windows 11

Кроме прочего, компьютер можно беспроводным путём синхронизировать с телефоном, таким образом передавая файлы с одного устройства на другое.

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Старт продаж Cubi 5 12M намечен на март 2023 г. Сколько он будет стоить, пока неизвестно.