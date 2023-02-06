Всего в небе были замечены два шара.

Недавно мы рассказывали, что уже несколько дней подряд в небе над США находится китайский аэростат, который, по данным МИДа, залетел в Америку случайно. Совершенно иной позиции придерживаются в высшем руководстве США: утверждается, что аэростат выполняет разведывательную функцию, изучая военные базы. Очередное тому подтверждение появилось, когда шар пролетел над одной из крупнейших баз в Америке, где базируются истребители-невидимки B-21 Raider, способные летать в режиме стелса.



Вчера история получила продолжение. Министерство обороны США обнаружило ещё один аэростат, но уже в небе над Латинской Америкой. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщает, что второй "аэростат-разведчик" в сторону воздушного пространства США не движется. Где именно находится воздушный шар в данный момент, не уточняется. Известно лишь, что он пару часов подряд висит на одном месте.



В МИД КНР инцидент со вторым аэростатом пока не прокомментировали. За сбившийся с курса первый летательный аппарат уже были принесены извинения. Тем не менее, госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этих событий свой визит в Пекин отменил. Напомним, планировалось, что он отправится в Китай 5-6 февраля.

Обновлено: первый из шаров американские военные сбили сегодня утром.