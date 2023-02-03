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"Над США летает китайский аэростат, собирающий военный данные" – Вашингтон
Официальные лица говорят, что он собирает данные.
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Вот уже несколько дней высоко в небе над США летает китайский аэростат, выполняя неизвестную никому функцию. Когда о его появлении впервые стало известно, официальные лица Америки заявили, что это разведывательный аппарат КНР, собирающий всевозможные данные, так или иначе связанные с военной промышленностью. По данным Пентагона, никакой серьёзной опасности он не несёт, т.к. для сбора данных является бесполезным. Такой же точки зрения придерживаются и вечером 3 февраля.

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В МИД Китая отметили, что аэростат не является разведывательным прибором: это всего лишь зонд, отклонившийся от курса, который теперь сложно вернуть на прежнее направление.

Несмотря на заявления о том, что шар безвреден, он вызвал много споров и дополнительно рассорил американских и китайских политиков. Экс-президент США Дональд Трамп, собирающийся баллотироваться в следующем году, призвал немедленно сбить аэростат. Едва ли это можно назвать хорошей идеей, т.к. обломки шара разлетятся на большое расстояние и могут даже поранить людей. Действующий президент Джо Байден отвечать на вопрос о плане действий отказался, а госсекретарь Энтони Блинкен вскоре намерен посетить КНР, чтобы решить проблему.

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Само нахождение аэростата в небе США, утверждают в Госдепе, является нарушением всех международных прав и эскалирует конфликт между двумя странами.

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#китай #сша #америка #китай и сша
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