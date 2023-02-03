Этот месяц для геймеров, в отличие от прошлых, прошёл не так однообразно и банально. Громкой новостью для всех стал тот факт, что в ТОП видеокарт по количеству пользователей в Steam ворвалась новая флагманская GeForce RTX 4090, которая ранее пасла задних наравне с GeForce RTX 4080. Судя по имеющимся у сервиса данным, видеокарта продемонстрировала второй по динамике рост за месяц: +0,24%. Общее количество пользователей, у которых установлена карта, составляет тоже 0,24%, что само по себе весьма занятно.
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На первом месте по росту популярности закрепилась мобильная версия GeForce RTX 3060 (4,47%; +0,47%). Второе место досталось бюджетной GeForce RTX 3050 (2,42%; +0,22%). Третье – GeForce RTX 3060 Ti (2,68%, +0,10%). Самой используемой до сих пор остаётся GeForce GTX 1650 (6,27; +0,06). Первая более-менее современная видеокарта AMD на 38-м месте – это Radeon RX 5700 XT (0,63%; +0,01%). В общей сложности "красные" чипы продолжают находиться преимущественно в нижней части таблицы, а доля NVIDIA на рынке игровых видеокарт уже превышает 75%.
Среднестатистический игровой компьютер, по данным Steam, выглядит следующим образом:
- Операционная система – Windows 10
- Количество оперативной памяти – 16Gb
- Частота процессора – от 2,3 до 2,7 ГГц
- Видеокарта – GeForce GTX 1650
- Количество видеопамяти – 8Gb
- Разрешение экрана – 1920x1080p
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