Недавно компания Samsung представила свои новые смартфоны Galaxy S23:
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
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Уже по традиции, цены на них оказались и близко не такими, какими их видели аналитики. К примеру, за базовую модель в минимальной комплектации в России будут просить 75 тыс. рублей (предполагалось, что не больше 68 тыс. рублей). Продвинутая версия Galaxy S23+ в предзаказах фигурирует с ценником в 88 тыс. рублей, а самую мощную модель можно будет приобрести от 110 тыс. рублей. Версии с 256Gb, 512Gb и 1Tb встроенной памяти, соответственно, будут стоить ещё дороже. Сообщается, что стоимость Samsung Galaxy S23 Ultra 1Tb составит больше 150 тыс. рублей.
На фоне настолько больших цен в сети сразу начали появляться мемы с Samsung и Galaxy S23. Компанию даже оригинально затроллил конкурент – OnePlus, написав у себя на страничке "Почему они называются "Галактика"? Из-за астрономических цен". Стоит отметить, что цены сильно поднялись во всех регионах, кроме США и Канады: там новые устройства стоят на уровне Galaxy S22, разве что с небольшой наценкой в несколько десятков долларов.
Ещё одну шутку OnePlus опубликовал сегодня утром, написав "Я использую 200-мегапиксельную камеру, чтобы найти зарядное устройство в коробке". Дело в том, что Samsung уже давно исключила из комплекта поставки блоки питания, ссылаясь на заботу об экологии, поэтому теперь коробка даже флагманских смартфонов выглядит максимально аскетично, если не бедно: кабель, да скрепка.